FOTOD JA VIDEOD ⟩ «Nägin välja nagu kitkutud kana!» Lendlevad papliseemned pakuvad nalja ja parajat peavalu

Tartus elav meigikunstnik Anni Hallik jagas ühismeedias fotosid ja videoklippe rannaskäigust, mis võttis küllaltki humoorika pöörde.

Nimelt on paplipuude õitsemise aeg, mis tähendab, et õhus lendlevad paplipuu seemned, mis jätavad mulje, justkui sajaks taevast alla lund.

«Emajõe ääres, kus on rand, seal on mega juulikuulumi!» räägib pühapäeval seal päikest võtmas käinud tartlane. Asja teeb aga humoorikaks asjaolu, et õhus lendlev «lumi» jäi päikesekreemi tõttu naise keha külge kinni.

«Nägin välja nagu kitkutud kana! Panin SPF 50 peale ja need osakesed haakusid kõik külge,» tunnistab ta, öeldes, et on täna õnnelik, et päevitusõli ei kasutanud. «Siis poleks üldse julgenud vist autosse minna.»

Lendlevad seemned pakkusid aga rannalistele, eelkõige lastele, põnevat vaatemängu.

«Lapsed vaatasid suure imestusega neid tornaadosid,» meenutab Anni. Naise sõnul peatusid aga kõik tornaadod just tema peal. «Mul on need helbekesed siiani peas,» nentis ta.

«Nägin välja nagu kitkutud kana!» Foto: Erakogu

Teinegi Tartu Emajõe kaldal suvitanud Elu24 lugeja saatis toimetusele rannas klõpsatud foto. «Tartus sajab lund,» naljatles ta.

Tartus «sajab lund»! Foto: Lugeja foto

«Lumesadu»

Möödunud aasta juuni lõpus võis säärast vaatepilti kohata ka Tallinnas. Vabaduse väljakul bussi oodanud Elu24 lugeja saatis toimetusele fotod, öeldes, et justkui oleks nagu taevast lumehelbeid alla sadanud.