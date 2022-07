Endine suusaäss Jaak Mae läks naisest lahku. Abikaasa: noor naisterahvas tuli projektiga sisse

Kroonika kirjutas sel nädalal, et endine murdmaasuusataja Jaak Mae läks mõnda aega tagasi lahku oma abikaasast Janast. «Alati leidub ju mõni paarkümmend aastat noorem naisterahvas, kellega tundub muru rohelisem ja taevas sinisem,» tunnistas Jana Kroonikale, et Jaak otsib õnne endast kakskümmend aastat noorema personaaltreeneriga.

Elu24 võttis naisega ühendust ning too kinnitas, et tõesti on tema ja Jaagu teed lahku läinud ning kõik vastab tõele. «Mingisugune noor naisterahvas tuli projektiga sisse,» sõnab murtud Jana.