USA president Biden lubab, et naised, kes peavad abordiks reisima, on kaitstud

Konservatiivide enamusega kohus tühistas ajaloolise 1973. aasta otsuse Roe versus Wade, mis sätestas naiste õiguse abordile ning andis osariikidele loa ise otsustada, kas lubada või keelata vastavat protseduuri.

Tegemist on ülimalt vastuolulise otsusega, mis rebib tükkideks pool sajandit kehtinud konstitutsioonilise kaitse ühel kõige vastuolulisemal ja vihaselt võideldud teemal Ameerika poliitilises elus.

Google on öelnud, et astub samme, et eemaldada kasutajate asukohaajaloost andmed, mida saaks kasutada USA abordikliinikute visiitide eest süüdistuse esitamiseks.

Osariikides, kus abort on keelatud või piiratud, võivad naised olla sunnitud ületama piire osariikidesse, kus protseduur on endiselt seaduslik.

Rääkides virtuaalsel kohtumisel demokraatliku osariigi kuberneridega, ütles president Biden, et ta usub, et mõned USA osariigid püüavad arreteerida naisi, kes ületasid abordi tegemiseks osariigi piire. «Ma arvan, et inimesed ei usu, et see juhtub. Aga see juhtub,» ütles ta.

President lisas, et valitsus tagab juurdepääsu abordiks vajalike tablettidele osariikides, kus need keelatud on.