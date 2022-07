Probleemid Weekend festivaliga jätkuvad: Post Malone'i asendama pidanud duo ei astu lavale täies koosseisus

Teisipäeval kirjutasime, et Weekend festival teatas reedese peaesineja Post Malone'i kontserdi ärajäämisest vähem kui nädal enne ürituse algust. Samuti poldud kolmapäevaks saadud kõiki tegevuslubasid.

Nüüdseks on festival teatanud mitmetest muudatustest festivalikorralduses. Näiteks teatas USA räpiduo Rae Sremmurd olulisest muutusest. Duo moodustavad kaks venda, Slim Jxmmi ja Swae Lee, kuid üks neist, Jxmmi, ei saa kahjuks Swaega Weekendi laval ühineda. Seda väidetavalt ootamatute reisiprobleemide tõttu. See tähendab, et maailmakuulsat duot esindab vaid üks vendadest. Rae Sremmurd pidi asendama ärajäetud Post Malone'i sel reedel, vahendab Iltalehti.