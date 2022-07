SILVIA JA MARCELI SOBIVUS ⟩ Mis viis armastajad lahku?

Hiljuti teatasid Silvia Ilves ja Marcel Johannes Kits, et nende suhe on lõppenud, kuigi armastus neil otsa ei saanud. Lahkuminek oli õhus ka möödunud aastal, kuid siis sai paar sellest üle. Heidame aga pilgu sünastriale ehk võrdleme nende sünnikaarte, et näha, kuidas mõjusid Silvia ja Marcel teineteisele ja kas nad olid kokku loodud.