Triin Lellep oma värskest singlist: ainsaks mälestuseks nurjunud suhtest on see laul

Triin Lellep ja Helsinki Records tutvustavad uut tempokat eesti keelset singlit «Koos». Loo muusika autor on Maki Kolehmainen ja sõnad on teinud Aapo Ilves .

«Kui Maki Helsingi stuudios laulu meloodiat isekeskis ümises, jäi see mulle kohe kõrvu. Ja kuigi laul oli algselt soome keelsena mõeldud, käisin talle peale kui uni, et ise seda oma emakeeles laulda,» ütleb Lellep naerdes.

Lellepi värske laul räägib paarisuhtest, kus küll ollakse koos, aga sisetunne kogu aeg reedab, et midagi on valesti. «Usun, et selle teemaga samastuvad paljud inimesed- nii ka mina. Õnneks võtsin kukla taga koputavat tunnet siiski kuulda ja praegu ainsaks mälestuseks nurjunud suhtest on see laul,» ütleb Lellep.