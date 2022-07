Laagri programm oli muidugi selline, nagu asjaolud ette näevad: eelkõige vaenlase tundmaõppimine ja seejärel kahjutuks tegemine. Nii õpiti OMON-i käe all tõelist lahinguolukorda, mis lõppes samuti justkui reality show: vastaspooled unustasid ära, et tegu on õppusega ning klohmisid üksteist tõsiselt läbi.

Guusia ründamiseni jäi kaks aastat.

Kallid omade külalised

Našid oli Putini tõeline noor kaardivägi, kelle tegevus kandis kõiki nõukaajast tuntud märke, mis on kangelastegudena ka kronoloogiliselt kogu rühmituse kollektiivsesse ajusse raiutud (tugevaimaks siin kindlasti maailma «vabastamine» fašismist). Kõik see oli osavalt seotud XXI sajandi tärkava reklaami- ja PR-tööstusega. Ja tegelikult tähendas našide mentaliteedi vallutustee algust kogu Venemaa territooriumil.

Sealjuures rõhuti – nagu tänagi – Nõukogude Liidu lagunemise ülihalbadele tagajärgedele. Enamik koosolekute leksikast ketrab ikka sama vana plaati: tegemist oli globaalse katastroofiga, mis tegi õnnetuks miljonid inimesed ning mille tõttu kaotasid kõik selle protsessi läbi elanud riigid, eriti aga – pange tähele – loomulikult need maad, kellel oli ülbust Venemaa rüpest libiseda. Ja muidugi on siinjuures Lääs vaenlane – kelle süü see lagunemine siis lõpuks oli? Lääne mahhinatsioonid. Ja nüüd tahavad nad, et eksporditakse Vene riiki mingit arusaamatut demokraatiat ning on naabermaast teinud puhtalt fašistliku laagri.

Siingi on hea meenutada vene poliitikute igapäevast juttu «vene ainuomasest teest», kuna Euroopa demokraatia ei sobi «Vene erilise kuvandiga». Ainus inimene, kes teab, milline «demokraatia» on Venemaa jaoks demokraatia, on Putin.

Muu hulgas on Vene president korduvalt paljude našistidega kohtunud, algusest peale, mis märkis veel kord plaani A tegelikku suunda – kohti riigiduumas ning oma raudse suuna kindlustamist «innovatiivse noorsoo» lahkel ärakasutamisel. Mitte ilmaasjata ei külastanud Naši laagreid järjepidevalt suur hulk tähtsamaid tšinovnikuid alates teadus- ja haridusministrist (koos 30 kõrgkooli rektoriga), lõpetades poliitikutega, kes töötasid erinevais väliskomisjonides jne, jne.