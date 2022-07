VIDEOLUGU ⟩ «​Jalutad metsas, pisarad voolavad!»​ Plaanitav jalgpalli sisehall on nõmmekad marru ajanud

Projekt käib aga sealsetele elanikele vastukarva. «Ei ole just kõige kergem ärgata ühel ilusal päeval ja saada teada, et on juba otsustatud, et akna taha tuleb 22-meetrine kilesein, kust valgus läbi ei paista. Raske on jääda optimistlikuks,» tõdes staadionist paarisaja meetri kaugusel elav Daniel.