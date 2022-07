Suve vägevaim autospordivõistlus «Suurhalli drift» meelitab kohale suurimad driftifännid

1.–3. juulini toimub Saku suurhalli juures Baltic Drift Championshipi ja street-klassi karikavõistluste kolmas etapp. Kohapeal on Eesti ja Baltimaade parimad sõitjad, kelle tandemsõidud pakuvad vaatemängulisust ja närvikõdi. Just sellel rajal on toimunud varem kõige suuremad ja valusamad sõitjate eksimused. Reedel ja laupäeval on Baltic Drift Championshipi kolmas etapp ning pühapäeval street-klassi karikavõistluste kolmas etapp.