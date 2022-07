Bänd esines Austria pealinnas 26. juunil oma tuuri «End of the Road» raames, projitseerides lavale neid kuulama tulnud fännidele sõnumi: «Kiss Loves You Vienna» («Kiss armastab sind, Viin»).

Hiiglasliku sõnumi tähtedel ei oldud kasutatud Austria lippu, mis on punavalgepunane, vaid Austraalia lippu, millel on sinisel põhjal valged tähed ning vasakus nurgas Briti lipp, mille all on veel üks valge täht, teatab yahoo.com.