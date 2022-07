KIRGLIKUD KAADRID ⟩ Artjom Savitski uuest kuumast muusikavideost: meil Kerttuga on tõesti mingi keemia

Laulja Artjom Savitski avaldas peale pikka pausi uue loo «Foorid», mis räägib meeste ja naiste omavahelistest suhetest, kus saadetakse üksteisele segaseid signaale. Muusikavideo kirglikes kaadrites nähtav keemia on tekitanud vaatajates küsimusi, kas mees on leidnud endale uue silmarõõmu. Elu24 püüdis laulja kinni, et välja selgitada, mis lood tal naistega tegelikult on.