KLÕPS ⟩ Spaas mõnulenud Stefan ajas fännid oma peeglifotoga kihelema

Fännide positiivsed reaktsioonid ei ole Stefani jaoks midagi uut. Juuni alguses MyHitsi raadios oma singlit «Miraaž» tutvustanud Stefan avaldas, et tema sotsiaalmeediakonto postkast on armastust avaldavaid kirju täis. «Väga palju armastust tuleb,» tõdeb Stefan. «Palju on sõnumeid stiilis «you are so sexy (sa oled nii seksikas – toim)»,» tunnistas muusik ning ütles, et see on tore, et nii palju positiivseid sõnumeid saadetakse.