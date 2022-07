Pirita rannas astuti jalga merisiilik. Kohalik: jälle üks oht juures, miks ei saa randa minna

Neljapäeval sai terviseameti mürgistusteabekeskus kõne Pirita rannas viibinud kodanikult, kes oli jalga astunud väikese merisiiliku.

Tegu on esimese juhtumiga, kus meresiilikut on nähtud Eesti rannas. Küll aga oli terviseameti sõnul vaid aja küsimus, millal see ka meie randadesse jõuab.

«Inimene märkas okkalist kerajat loomakest ja tundis tugevat valu (võib kesta mitu tundi) ja koheselt tekkis ka torkepiirkonnas tugev paistetus,» täpsustas terviseamet oma Facebooki tehtud hoiatavas postituses.

Söödav okkaline?

Merisiiliku juhtum Pirita rannas on sotsiaalmeedia kihama pannud. On neid, kes siiliku üle nalja viskavad, ja neid, kes tunnistavad, et randa enam väga ei kipu.

«Hea teada, delikatess otse merest nüüd,» naljatleb üks Pirita elanike Facebooki grupis. Viimasel leidus ka mõttekaaslasi: «Söön ära!»; «Need kaovad seal kolme päeva jooksul kõik restodesse ära.» Mürgistusteabekeskus selgitas kommentaariumis, et kuigi mõned merisiilikud on tõesti söödavad, siis veel ei ole teada, kas ka need, mis on meie randa maabumas.