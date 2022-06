VAPUSTAVAD FOTOD ⟩ 40, 50, 60...? Sa ei arva ealeski ära, kui vanaks sai moelooja Vera Wang

Moelooja Vera Wang ei tundu üldse vananevat. Alles paar aastat tagasi imestas netirahvas selle üle, et Wang on vanem kui 50-aastane.

Kuigi Wangi nooruslik välimus üllatab paljusid, tunnistas moelooja ise, et ta ei ole kunagi oma nooruse säilitamise nimel ohtralt vaeva näinud, vahendab BBC. Intervjuus rääkis ta põgusalt ka ühest enda postitusest, mis pandeemia ajal viraalseks muutus. «Ma olin väga üllatunud, kui aus olla, ma ei pea ennast selliseks, kes võtab riske. Aga see on tore, et inimesed minust niiviisi arvasid.»