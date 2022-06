ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: meie koduselt vigased pruudid Helir-Valdor, Kaja ja Lauri

On see nii või teisiti, aga paistab, et pruut Helir-Valdor tahab pilli lõhki puhuda, tal vedeleb Eestimaa peal teisigi pruute, kellega Eesti rahvale mehele minna. Neiud Martin Helme ning Jaanus Karilaid on täiesti saadaval, justkui tädid punaste laternate tänaval.

Kui neiu Helir-Valdor räägib kas eestikeelsest haridusest, elektriturust või ükskõik millest, ei usu ta seda ise ka. See kõik on soe udu, mis peaks valijale justkui tõestama, et organisatsioon nimega Isamaa mingil moel veel eksisteerib. Praegu eksisteeribki. Aga pikalt ja pidevalt pirtsutades võib tütarlaps Seeder järgmistel valimistel küll ukse taha jääda.

Pilli lõhkiajamine ei ole antud hetkel küll kellelegi kasulik. Niigi on sitt aeg. Aga teovõimetu või suisa olematu valitsusega on see kõik palju hullem.

Lõpetage ära, tolvanid.