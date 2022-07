KAS TÕESTI? ⟩ «Pärast tankimist jäi auto lihtsalt seisma.» Pärnu naine kahtleb kütuse kvaliteedis

Circle K tankla esindaja ütleb, et kõnealuses Pärnu Circle K teenindusjaamas ei ole teiste sarnaste juhtumite kohta tulnud ühtegi kaebust, mistõttu on vähetõenäoline, et mahutist sattus auto kütusepaaki ebakvaliteetne bensiin. «Mootoribensiin 95 on väga suure müügiosakaaluga toode, mis mõjutanuks väga paljusid kliente ning nende sõidukeid,» tõdeb Melts.

«Kui mahutis on kontrollitud ning sertifitseeritud mootoribensiin, siis on võimalik probleemide põhjustaja sageli varem või pärast tankimist paaki sattunud mittesobiv aine. Näiteks on pärast tankimist kütusepaagi kork lahti ununenud, sellega on käidud autopesulas ning paaki on sattunud vesi ja pesuaine,» räägib Melts.

Soovib kütuse hüvitamist