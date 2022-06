REPORTAAŽ ⟩ Valga elanik romade tülist: nägin, kuidas peksa saanud naine istus verisena autosse

PPA pressiesindaja Kerly Virk kinnitas Elu24-le, et politseile teatati 27. juuni õhtul kella 22.50 ajal, et Võru tänaval on seltskond tülli läinud. «Politsei sai teate, et Valgas Võru tänaval on romade vahel puhkenud tüli. Väidetavasti kuuldi selle arveteklaarimise käigus ka mingeid pauke,» kommenteeris Virk, öeldes, et politsei läks sündmuskohale mitme ekipaažiga. Keegi õnneks siiski viga ei saanud.