Militaarvormis leedukad, millel on Leedu lipp. Pilt on illustreeriv

Leedulaste nõukogudeaegsed haavad on lahti rebitud, sest Venemaa on sel aastal osutunud ettearvamatuks ja on arvatavalt valmis lisaks Ukrainale ka teiste naabrite vastu jõudu kasutama.