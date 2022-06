VIDEO ⟩ «Tuli jalanõud ära võtta ja autoni sulbata.» Äiksevihm pani läänemaalased varjualust otsima

Haapsalus elav Eduard kirjutab Facebookis , et kolmapäevane äike tõi Haapsalu linnas kaasa lühikese ning tiheda vihmasaju. «Seda mahasadanud veehulka ei suutnud aga sadevee kanalisatsioon piisavalt kiiresti ära juhtida ja täituski Haapsalu super Rimi maa-alune parkla päris kiiresti sadeveega. Nii mõnelgi tuli jalanõud ära võtta ja oma autoni sulbata. Kõik pargitud autod pääsesid omal jõul liikuma. Et edasist ohtu vältida, suleti maa-alusesse parklasse sissesõit allalastava turvavõrega,» kirjeldab Eduard olukord supermarketi parklas. Rimi Eesti pressiesindaja ei oska hetkel juhtunut veel kommenteerida.

«Kui oled öö läbi Osmussaare rannas äikest vaadanud, siis Haapsalu üllatab...» kirjutab Facebookis Anu, kes suure paduvihma ajal täpselt Haapsalu promenaadil sattus olema ja sellest ka ühismeediasse video postitas. «Vihm kestis tunnikese ja ōhk oli pärast klaar,» ütleb naine, kes veetis vihmahoo mõnusalt varju all Kuursaalis. Anu aga ütleb, et uputust ta pärast ei märganud. «Mõnus soe ja suvine padukas koos äikese ja müristamisega. Öösel kui Osmussaarel olin, oli ka Haapsalu pool äikese sähvimist päris mitu tundi,» lisab ta.

Ilmajaam kirjutab, et täna on õhutemperatuur on 26 kuni 31 soojakraadi, meremõjuga rannikul ja sajuhoogude all kuni 23 kraadi.