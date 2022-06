VIDEO ⟩ Tartu jalgratturi sõidu peatas liinibussi plekist kere

Lõuna prefektuur kirjutab Facebookis, et Tartus leidis mõni aeg tagasi avarii, kus jalgrattur kihutas vöötrajale, kus tema ulja sõidu peatas liinibussi plekist kere. Äkkpidurduse teinud bussis lendasid mõned inimesed mitme meetri jagu ning said nii tõsiselt viga, et viidi suisa haiglasse.