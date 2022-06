Hämeen Sanomat: Weekendi festivali tegevusload ei ole veel korras ja jäänud on vaid paar päeva

26-aastane Post Malone ehk Austin Richard Post on praegu üks populaarsemaid räpiartiste, kui võtta arvesse voogedastusteenuse Spotify igakuiseid kuulajaid. Viimaste andmete kohaselt on tal Spotifys üle 57 miljoni igakuise kuulaja ning ta on juunis kuulamissageduse järgi teenuse üheksas menukaim artist. Tal on kuulajaid rohkem kui väga tuntud räpparitel Kendrick Lamaril ja Kanye Westil.