Toomas Kirss enda viimasest suurest lavastajatööst: olen iseendaga 90 protsenti rahul

Selle filmi tegemisest rääkides tunnistas Kirss, et vahepealseid aastaid justkui poleks olnudki. «Seltskond oli selline, et kui me uuesti kokku saime, oli tunne, et seda 25 aastat pole vahepeal olnudki. Oli uskumatu, kuidas see seltskond omavahel klappis.»

Ta tõdes, et filmiga tõsteti latt telesarjaga võrreldes kõrgemale. «Selles mõttes kõrgemale, et kui me esimest varianti tegime, seda 36 osaga televarianti, siis oli oh ja ah selles, et Eesti oli saanud just vabaks. Toyotat nähes kukkusid inimesed tänaval pikali [...]. See kõik oli nii uus ja huvitav. Selles filmis on see asi, et rikkust ja vara on nähtud, siin on see võim.»