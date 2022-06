Sõbrad ja kolleegid mälestavad Toomas Kirssi: selliseid inimesi on siin elus vaid mõned üksikud

Omavahel räägiti telefonitsi tunde ja käidi üksteisel ka külas. «Me olime ühel laine. Saime maailma asjadest ühtemoodi aru,» tõdes Radvilavičius, öeldes, et ka võtteplatsil kutsuti neid tihti korrale. «Öeldi, et kuulge, lõpetage see jutustamine, et teeme edasi.»