SODIAAGISOSINAD ⟩ Uus algus tuleb koos puhastava tormiga

Soovitused nädalaks

1. Tunneta, mida sa soovid oma ellu luua või kutsuda, mis annaks sulle rohkem turvatunnet ning täidaks sinus oleva nälja, mis see ka pole.

3. Püüa mõelda realistlikult, mis sinu ideedest ja plaanidest on teostatavad ja mis mitte.

Nädalakaart

Nüüd on aeg vaadata tulevikku ja teadvustada, kui palju erinevaid võimalusi sul on, kui palju erinevaid valikuid ja kui suur on potentsiaal saata korda suuri tegusid. Ning mitte ainult ette vaadata ja teadvustada – pane ka paika edasine teekond ning hakka sellel julgelt astuma. Muidugi ootab sind ees ka katsumusi, kuid ära neid pelga. Ainult nii toimub areng ja kasv.