KUU LOOMISE HOROSKOOP ⟩ Algab ülitundlik kuutsükkel, mis toob välja sügavaimad vajadused

Kerge ja liikuv Kaksikute kuutsükkel on läbi ning kuu loomine emotsionaalses ja tundlikus Vähis on alanud - seekord lausa täpses ühenduses ühe kõrgeima tundlikkuse punktiga, mis võib teha inimese omajagu tooreks ja metsikuks. Loe lähemalt, mida see toob kaasa kollektiivselt ja igale tähemärgile.