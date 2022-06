Suri filmirežissöör ja teleprodutsent Toomas Kirss: oma kodus, rahus, vihmasabina saatel

«Oma kogemustest võin öelda, et kui ma omal ajal «Salmonitega» alustasin, siis täna seda vaadata ei ole mitte tiba piinlik, vaid väga piinlik,» tunnistas Kirss.

2011. aastal tõdes Kirss, et ta polnud varem nii palju positiivset tagasisidet saanud, kui sai seriaali «Pilvede all» puhul.

Sarja näitlejad ja tootmismeeskond on algusest peale omavahel hästi klappinud ja ka seda pidas Toomas Kirss üheks õnnestumise põhjuseks.

«Kui ma näen, et näitlejad tulevad võtteplatsile, silm säramas, tuju hea, tekst peas ja teevad oma tööd naudinguga, siis midagi enamat ma ei oska produtsendina soovidagi,» kiitis Kirss.

«See paistab ka ekraanilt välja, et meile kõigile meeldib seda sarja teha. Sellesse on pandud nii palju positiivset energiat, et küllap tajub seda ka vaataja.»