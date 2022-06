Jüri Pihel meenutab legendaarset telemeest: kõik, mida Toomas tegi, muutus kullaks

«See oli tema enda idee, aga selge oli meil see, et kui üks sari on kõige vaesematest inimestes Eestis, siis teine on kõige rikkamatest inimestest Eestis,» jagab Pihel muigega ja lisab, et niimoodi tuligi Kirss sügavate kultuurisaadete juurest ära ja hakkas hoopis meelelahutussaateid tegema. «Tal oli müstiline oskus aru saada, mida inimesed tegelikult vaatavad.»

Hoidis alati tuju üleval

Piheli sõnul Kirss ürgset Eesti ängi ei mõistnud ega osanud sellega midagi peale hakata. «Kõik, mida ta tegi, oli lõpuks positiivne ja viis positiivsete lahendusteni. Ta hoidis alati tuju üleval...» meenutab Pihel ja lisab, et kõik, mida Toomas aastate jooksul tegi, muutus kullaks ning seda oli näha ka vaatajanumbritest. «Vaatajad armastasid teda!»

Pihel ütleb, et oma tipphetkedel võistles «Kelgukoerad» pea iga nädal «Pealtnägijaga», mis on samuti aastaid reitingute tipus olnud. «Ka lõpuperioodi «Pilvede all» oli reitingute reiting ise,» arutleb Pihel Kirsi edu üle.

Oskus auditooriumi mõista

«See talent oli tal haruldane!» leiab Pihel ja märgib, et edu garantiiks oli Kirsi oskus inimestega läbi saada. «Ta meeldis inimestele, ta suhtles inimestega, ei olnud nurgatagune erak ja see võibolla andiski talle oskuse auditooriumi mõista ja teha neid asju, mis inimestele sel ajahetkel huvitavad ja vajalikud olid,» arutleb ta.