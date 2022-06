KLÕPS ⟩ Ilmateadustaja Britta Luts kohtus New Yorgi pargipingil maailmastaariga: siiani naeran ja olen šokis

«Tavaline päev New Yorgis,» kirjutab Britta Luts Facebookis, jagades fotot «Jackassi» staari Wee Maniga. «Istun Washingtoni Square'i pargis, kui korraga küsib üks mees, kas võib mu kõrvale istuda. Selleks oli ei keegi muu kui «Jackassist» tuntud Wee Man!» jagab ilmateadustaja ühismeedias.

«Algul, kui ta tuli ja küsis, kas võib kõrvale tulla, olin ma mingi «jah, muidugi, mis iganes, sa lahke võõras». Asi võttis teise pöörde, kui ümberringi hakkasid inimesed hõikama: «It’s a Weeeeee Man (see on Wee Man – toim),»» lisas ta kommentaariumis.

Britta tõdes, et on siiani šokis ja naerab juhtunu üle. «Suht sürr lugu jah,» nentis ta foto all.