ENNE JA NÜÜD ⟩ Ajastu lõpp? Khloe Kardashian on oma «kaubamärgist» loobunud

Kardashianide klanni kuuluv Khloe Kardashian, kes tähistas 27. juunil oma 38. sünnipäeva, on aastate jooksul väga palju muutunud. Kuigi tõsielustaar on avalikult omaks võtnud vaid ühe ninalõikuse, on aastaid kahtlustatud, et Khloe on lasknud endale teha mitmeid ilulõikusi ja -protseduure.