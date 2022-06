ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Yana Toom kui Eestimaa isehakanud tööõnnetus

Tänane Postimees kirjutas, et eurosaadik Yana Toom (KE) oma bürooga võitleb Kremli-meelse provokaatori, Eestist välja saadetud Ramil Usmanovi eest. Toom seletab talle omasel moel pateetiliselt, et kuivõrd tema väljasaatmisega seotud asjaolud olevat ebaseaduslikud. Huvitaval kombel kuuleb Yana “siirast murelikkust” inimõiguste ja õiguskaitse pärast alati just siis, kui “kiusatakse” ilmselgelt Putini sõpru, sugulasi ja järgijaid. Teisisõnu – inimesi, kes on võtnud enda pühaks kohustuseks kitkuda kana Eesti riigiga ning olla iga hingega Putini ja tema sõjardite hääletoru. Praegusel ajal on täiesti selge, et head see ei tähenda. Yana Toom käitub nagu ringihulkuv tööõnnetus.

Demagoogiline Toom

Tsiteerime siis Yanat veelkord: “Me lööme kõik uksed kasvõi rusikaga lahti: kirjutame Euroopa Komisjonile, ombudsmanile, kuhu iganes. See tuleb lõpetada – nii ei tohi inimesi kohelda! Te võite karta või mitte, kuid seadust tuleb järgida, see on kirja pandud kõikide jaoks.”

Väljasaadetute kaitsmine näitab, et kõik on küll võrdsed, aga Vene putinistid peaks kindlasti olema veel võrdsemad.