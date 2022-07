USKUMATU LUGU ⟩ Kohtla-Järve proua kaotas krüptokelmidele üle 50 000 euro

Politsei sai 17. juunil teate, et maikuus helistasid korduvalt ühele Kohtla-Järve prouale kelmid, kes rääkisid talle krüptorahast ning palusid tal kõige lõpuks telefoni laadida AnyDesk, QuickSupport ja Binance rakendused. Halbade kavatsustega kelmid väitsid prouale, et et nende rakenduste abil saab aidata naist investeerimisel. Pärast seda toimusid aga umbes kuu vältel naise pangakontol tehingud, kus raha liikus edasi Binance rakendusse. Tehingud lõppesid siis, kui naise kontolt sai raha otsa.