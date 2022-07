Tartu turuhoone juures murti toiduhaagisesse sisse. Omanik: käed hakkasid lausa värisema...

«Sina väike varas, kes sa otsustasid enda ellu põnevust lisada ja käia öösel kell pool kaks meie haagises endale taskuraha ja keelemärjukest võtmas, ole palun nii kena ja tule ning anna ennast ise üles. Tagasta vähemalt see rahagi, mille võtsid! Et su mälu natukene värskendada, jõid sa samaaegselt Karli õlut, millest pooliku purgi unustasid sa mulle haagise taha ka veel,» palub Tartu catering Facebooki tehtud postituses. «Annan aega asja lahendada politseiväliselt kuni õhtuni, kui sa ühendust ei võta, teen asja ametlikuks,» hoiatab toiduputka omanik.

Toiduhaagise omanik rääkis Elu24-le, et varguse avastas täna keskpäeval töötaja, kui läks haagist avama. «Alguses ei saanud aru midagi, aga kui kassat sättima hakkas, siis avastas, et sularaha läinud ja siis hakkas vaatama, et mis veel teisiti on ja siis avastas, et on ka tervest õllekastist 12 purki õlut võetud.»