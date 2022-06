USA president toitis teadmatult oma probleemse poja Hunter Bideni eskordilembust

USA presidendi 52-aastane poeg Hunter Biden on hariduselt jurist, kes on asutanud konsultatsiooni- ja investeerimisfirmasid ning olnud mitme organisatsiooni ja firma juhatuses, nende seas raudteekompanii Amtrak.

2020. aasta detsembris avaldas Hunter Biden, et on uurimise all seoses maksuasjadega. «Ma sain eile esimest korda teada, et USA prokuratuur Delaware'is teatas minu õigusnõunikule, samuti eile, et nad uurivad minu maksuasju,» ütles Hunter Biden avalduses, mille edastas tema isa presidendimeeskond, vahendab Postimees.