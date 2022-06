MIS JUHTUS? ⟩ Probleemid Weekendi festivali korraldusega ei lõppe – Post Malone tühistas enda esinemise

Weekendi pankrotimenetlusest selgus, et suurimad nõuded olid ettevõttel Rootsi Weekendi filiaalile, mis oli samuti pankrotis. Sama muster kordus Sweet Spoti muusikafestivaliga, vahendab Eesti Päevaleht.

«Weekendi Soome pool ei ole kunagi olnud muul moel Eestiga tegelemises, kui et Weekend Soome on laenanud raha Eestisse, et Eesti festivali teha. Ma esimesel aastal tegin seda ja peale seda ei ole ma seal olnud,» seletab festivali korraldaja.

Eesti ettevõte Weekend Festival Baltic andis Rootsi ettevõttele laenu, aga küsis ise omakorda laenu Soomes festivali korraldanud emafirmalt WKND Festival OY. Võlg Soome emafirma ees on Weekendi pankrotihaldur Martin Kruppi sõnul ligikaudu 500 000 eurot. Festivali on korraldatud kolmes riigis – Eestis, Soomes ja Rootsis –, ning väidetavalt on rahahädad kaasnenud kõigiga.

«Weekend on müüdud All Things Live'ile, kes on kontserdi korraldaja. Kõik, mis puudutab raha, on All Things Live'i vastutada,» seletab Loog.

All Things Live korraldab üle tuhande kontserdi aastas ning tegutseb Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Belgias. «Meil on hetkeseisuga tulemas mitu Justin Bieberi, Celine Dioni, Rammsteini ja Andrea Bocelli kontserti jne,» räägib Loog.

Loogil toimub praegu festivalinädal, mistõttu on tal käed tööd täis, sellegipoolest lubab ta tulevikus täpsemalt selgitada Weekend Balticu kohta levivaid jutte, et lükata ümber väide, et ettevõttel on kaks miljonit eurot võlgu. «See ei ole see tõsi. Kõik võivad vaadata üle need numbrid.»

Tema sõnul on summad alla miljoni, millest suurema osa on ta ise kinni maksnud. «Kahest miljonist pole kunagi olnud juttu,» väidab Loog.

Elu24 uuris, kas tal on tulevikus plaanis ka Eestis Weekendi festivali korraldada.

«Never say never (ära iial ütle iial – toim), aga ütleme nii, et Eesti turg on väike ja minu elu on kallim kui see negatiivsus, mis sellest tuleb,» tunnistas Loog.