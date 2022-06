Lapseootel USA laulja küttis auhinnagala kuumaks, kuid sai korralikult pragada

Pühapäeval, 26. juunil toimus Los Angeleses mustanahaliste meelelahutusauhindade galaõhtu BET Awards. 2001. aastal esimest korda toimunud auhinnagala lõi Black Entertainmenti telekanal, et tähistada mustanahaliste lauljate, näitlejate, sportlaste ja teiste meelelahutajate karjääre.

Tänavusele auhinnagalale oli kutsutud ka lauljatar Summer Walker, kes on enim tuntud tänu oma hittloole «No Love». Viimast on Spotifys kuulatud ligi sada miljonit korda ning eksklusiivset muusikavideot, kus lugu laulavad ka nii SZA kui ka Cardi B, on vaadatud üle 16 miljoni korra.