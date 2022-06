Abieluranda sõudnud Janek Õiglane meenutab imelist kihlumist: mul tulid pisarad silma

Janek meenutab kihlumist Kadriorus möödunud aastal. Kadrioru valis mees kihlumise kohaks, kuna Kendrale meeldivad lossid ja vanemad ehitised. «Teadsin, et me pole seal veel käinud ja kuna see on ilus koht. Värviline ja ilusad lilled. Minu jaoks oli see eriline koht ja tema jaoks ka eriline. Minul isegi tuli pisar silma,» avaldab Janek. Hirmu, et Kendra ei ütleb, mehel ei olnud. Pigem oli hirm selle ees, et kõik ei lähe plaanipäraselt. «Kuid õnneks sujus kõik kenasti ja väga vinge õhtu oli,» tõdeb Janek.