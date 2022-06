Marek Lindmaa läbis maailma raskeima aerutamismaratoni: kõik muu on ületatav, aga kui uni peale tuleb, ei päästa miski

22. juulil startis saatejuht Marek Lindmaa maailma raskeimal aerutamismaratonil Yukon River Questil. Nüüd rõõmustab mees, et hulljulge katsumus on tehtud.

«715 km alla 50 tunni. Kogusime mõned trahviminutid ka, mis ametliku aja kergitasid veidi üle 50, aga ikkagi vee peal süstaga nii kaua olla... on mõnus!» nendib ta. «Kõik muu on ületatav, aga kui uni peale tuleb, siis ei päästa miski. Usun, et terve 715 km peale 20 km aerutamist möödus magades, käed aerutasid muidugi edasi!» muljetas Lindmaa Instagramis.