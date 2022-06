NÄDALAPROGNOOS ⟩ Vaikus enne tormi viib plahvatusteni: ees on konflikte

Kolmapäeval-neljapäeval on Päike ühenduses Must Kuu Lilithiga, mis näitab, et nüüd võivad anda teravalt endast märku sisemise lapse haavad ja sellega seotud puudujäägid. Täitmata jäänud vajadused, mis on surunud meid nurka ning teistest eraldanud, tõusevad nüüd teadvuses pinnale. Mõnikord võib see tähendada, et tahame tagasi sidet oma loomuliku metsiku poolega, millest ühiskond meid eraldanud on.

Kas see avaldub negatiivses või positiivses võtmes, see sõltub juba igaühe isiklikust seisundist. Kindel on see, et midagi ürgset meie sees, mis on seotud väga sügavate vajadustega, nõuab tähelepanu. Seda võib tajuda kui oma varjupoolt, aga ka kui toorest ja ehedat osa oma olemusest.

Neljapäevaõhtul teeb Kuu Vähis kvadraadi Marsiga ja opositsiooni Pluutoga - selline asetus nõuab ettevaatlikkust, kuna on äärmiselt suur oht emotsionaalselt üle reageerida, mis võib omakorda viia intensiivse konflikti ja isegi agressioonini. Neljapäevaõhtused tunnid tuleks teadlikult rahu hoida. Kui märkad, et keegi hakkab sinuga tüli üles kiskuma, siis pigem eemaldu kiiresti. Samuti väldi ise teistele pingeid tekitamast. Asi võib alata lihtsast emotsionaalsest reageeringust, kuid kasvada päris suureks.

Looduses võib see olla samuti tormine aeg.