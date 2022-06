Elva elanik mures: tundub, et rattavargused on tellimustöö

«Möödunud nädalal on politseile teatatud Elvas kahest rattavargusest. Kui vargusi on olnud rohkem, siis pole nendest politseile veel teatatud, kuid kindlasti võiks iga varguse ohver seda teha,» ütleb Elva piirkonnapolitseinik Jaana Toode ning lisab: «Tavapäraselt aga suvesooja saabudes, mil rohkem ka rattaga sõidetakse, leiabki aset ka rohkem rattavargusi.»

Rattavargusest tuleks kindlasti politseile teada anda, kuna alati on lootust varastatud ratas tagasi saada. «Aeg-ajalt saab politsei varastatud rattaid kurjategijalt mitmete kaupa tagasi ja kui keegi pole vargusest teatanud, ei osata neid rattaid ka omanikele tagastada. Aasta möödudes, kui omanik jääbki tuvastamata, antakse politsei hoiulaos seisvad rattad üle kohalikule omavalitsusele, kes need oma äranägemise järgi realiseerib,» räägib politsei esindaja Elu24-le.

«Pilk tasub peal hoida ka ostu-müügi portaalidel, kuhu vargad teinekord varastatud kraami edasimüügiks üles riputavad. Kui keegi avastab, et temalt varastatud ratas või muu tehnika ongi selliselt müügiks pandud, tuleb sellest politseile teada anda, kes saab korraldada müügitehingu selliselt, et ratta tagasi saamise kõrval ka varas reaalselt kinni peetud ja vastutusele võetud saaks,» avaldab Toode.

Politsei esindaja räägib, et rattavargusi saab ennetada ning selleks tuleb kasutada korralikku rattalukku. Samuti tasub oma ratas märgistada, et teha oma ratas erinevaks teistest ratastest.

«Hoolitseda võiks ka selle eest, et jalgrattal oleks mõni eripära või märgistus, sest see võib vargaid peletada ning aidata politseil hiljem ratast leida. Samuti on tänapäeval võimalik jalgrattaid kindlustada. Kui aga on juhtunud, et ratas on varastatud, siis tuleks sotsiaalmeedias sõna levitada ja süüteoavaldus teha. Süüteoavalduse tegemiseks ei pea minema jaoskonda kohale, seda saab teha ka politsei veebilehel ning seal lisada kõik vajalikud detailid,» annab Toode nõu.