VALLATU KLÕPS ⟩ Värskelt vallaline Kendall Jenner näitas, millest ekskallim nüüd ilma jäi

26-aastane Kendall Jenner jagas oma kõige värskemas Instagrami postituses fotot sellest, kuidas ta päikest võtab. Modellist tõsielustaar on fotol täiesti alasti, peas vaid nokamüts.

«Ütle, et sina ja su kallim läksid lahku ilma, et sa ütleksid, et sa läksid kallimast lahku,» kommenteeris keegi Kendalli postitust, viidates sellele, et tõsielustaar on värskelt vallaline.

«Ta ütles, et on vallaline,» kommenteeris üks Kendalli postitust ja teine lisas naljatades: «Keegi peab ta ekskallimale ütlema, et ta tugev oleks.»

Kendall oli kaks aastat koos 25-aastase korvpalluri Devin Bookeriga (alumisel pildil koos Kendalliga), kuid paar läks hiljuti lahku, vahendab Page Six. Teadaolevalt olid nad oma suhte asjus erinevatel seisukohtadel. «Olgugi et nad hoolivad üksteisest, ei plaaninud Devin abieluettepanekut teha ning tema karjäär oli tema prioriteet. Ka Kendalli elus on karjäär domineerival kohal,» kirjeldas allikas.

Erinevalt oma poolõdedest ja õest Kylie Jennerist on Kendall enda eraelu kiivalt saladuses hoidnud. Kuid kaks aastat koos olnud paari nähti vahetult enne lahkuminekut korduvalt avalikkuses. Seda nii Kourtney Kardashiani pulmas Itaalias kui ka Los Angeleses.