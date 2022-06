Mees sõitis paadiga Saaremaalt Hiiumaale. «Pole ime, et saarlased Hiiumaalt naisi varastasid. Väärt kraam!»

«Esmalt jäi teele ette Sõru sadam. Mõtlesin, et söön hommikust. Teen kohalikule ettevõtjale käivet. Valmistusin juba otsi kai külge kinnitama kui mulle tõttas appi üks asjalik noormees kena suure koeraga. Küsisin temalt, kas sadamakõrts on lahti. Vaatas kella ja ütles, et ei ole ja niipea ei tehtagi. Küsisin siis poe kohta, mida mäletasin sadamas olevat. Vaatas jälle kella ja ütles, et pood on lahti. Osutasin maja suunas, milles teadsin poodi asuvat. Ta sõnas, et sadamas poodi ei ole ja lähim pood on Emmastes. Jah, need hiidlaste naljad!»