FOTO ⟩ «Vist on kuum?» Laulasmaa Selveri külmkapid on jookidest pea tühjaks ostetud

Keskkonnaagentuuri sünoptik Kairo Kiitsak teatas eelmisel nädalal ühismeedias, et selle nädala lõpuks on oodata 30-kraadist kuumust. «Mudelid on jõudnud üksmeelele, et nädala keskpaigas tugevneb Baltimaade kohal kõrgrõhkkond ja see avab väravad lõunast tunduvalt soojemale õhumassile, mis hakkab põhja poole levima,» sõnas Kiitsak.

Ta täpsustas, et õhutemperatuur asub tõusuteele nii Leedus, Lätis kui ka Eestis. «Jaanide ajaks on ilm juba suviselt soe. Eesoleva nädala lõpuks näitavad praegused mudelarvutused isegi 30-kraadise kuumuse võimalust.»

Kuumust näitab aga ka asjaolu, et aina rohkem ostetakse poodidest just külmkappides seisvaid joogipooliseid. Jaanipäeva pidustuste lõppedes on aga kõige tühjem külmkapp just alkoholikapp. «Vist on kuum,» kirjutab ühismeediasse pildi postitanud mees, märkides ära Laulasmaa Selveri.

Pildil on näha, et üks külmkapp on täiesti tühjaks ostetud, teises on veel vaid viimane nukker õllepurgike ning kolmandas veel märjukest jagub.