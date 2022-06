PIKALT HOITUD SALADUS ⟩ U2 laulja Bono avastas aastakümned hiljem, et tal on poolvend

62-aastane Bono rääkis saatejuhile, et tema 1974. aastal surnud ema Iris ei teadnud, et tema mehel on teise naisega laps. «See on väga kokkuhoidev perekond,» ütles Bono, «ma võin öelda, et mu isal oli sügav sõprus selle imekauni naisega, kes on nüüdsest osa perest. Siis sündis neil laps ja seda kõike hoiti saladuses.»

Pärast seda, kui Bono poolvennast teada sai, rääkis ta oma isa Bobiga enne tema surma 2001. aastal. «Küsisin, kas ta armastab mu ema, ja ta vastas, et jah,» meenutas laulja. «Küsisin, et kuidas see juhtuda sai, ja ta vastas vaid, et sai ja et ta üritas seda parandada. Ta ei vabandanud, ta lihtsalt nentis, et need on faktid. Olen sellega rahu teinud.»