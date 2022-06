USA ülemkohtunik: järgmiseks tuleks ette võtta otsused, mis legaliseerivad rasestumisvastaseid vahendeid ja samasooliste abielusid

Konservatiivse ülemkohtuniku Clarence Thomase arvamus Roe vs. Wade'i tühistamise kohta viitab sellele, et ohus võivad olla ka muud olulised otsused, sealhulgas need, mis kaitsevad rasestumisvastaseid vahendeid, samasooliste suhteid ja abielu, vahendab People.

See tähendab, et peaks hakkama uuesti läbi vaatama Griswold vs Connecticut, Lawrence vs. Texas ja Obergefell vs. Hodge – otsused, mis kaitsevad praegu neid õigusi.

Millistest otsustest on jutt?

1965. aastal andis ülemkohus Griswoldi ja Connecticuti osariigi vahelises kohtuasjas abielupaaridele õiguse kasutada rasestumisvastaseid vahendeid ilma valitsuse sekkumiseta.

2003. aastal Lawrence'i ja Texase osariigi vahelises kohtuasjas otsustas ülemkohus, et osariigid ei saa homoseksuaalsust kriminaliseerida.

2015. aasta Obergefelli ja Hodgesi kohtuasjas tehtud otsusega andis ülemkohus aga samasoolistele paaridele õiguse abielluda.

Jim Obergefell, üks ajaloolise Obergefell vs. Hodge'i kohtuasja kaebajatest, ütles väljaandele People saadetud avalduses, et Thomas ei ole kõrgeim jumalus.

«Clarence Thomas on ülemkohtu kohtunik, kelle on ametisse nimetanud inimesed, ta ei ole kõrgeim jumalus. Miljonid armastavad paarid, kellel on õigus abielu võrdsusele oma perekonna loomiseks, ei vaja, et Clarence Thomas kehtestaks neile oma individuaalse ja moonutatud moraali. Kui sa tahad näha otsustusviga, Clarence Thomas, vaata peeglisse.»

Millest kõik alguse sai?