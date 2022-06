Eelbroneeringu praamipiletid mandrile on esmaspäeva õhtuni välja müüdud

Ka saared ei jätnud oma võimalust kasutamata, et turismindusele veel parem hoog sisse anda, sest just suvi on see, mis väikesed kohad ja saarekesed elama paneb.

Lõpuks, kui praamile saadi, tuli tõdeda, et sealgi pole koeraga kusagil väga viibida. Koertele on mõeldud praamil vaid üks ala R-Kioski juures, mis oli neljajalgseteta isikute poolt juba ära hõivatud. Tekilgi varju leida oli keeruline. Siiski sai autode vahel see sõit ära kannatatud.

Võisid ju mõelda, et oled tark ning sõidad mandrile tagasi laupäeval, kui pidustustest pea selge on, sest üldjuhul on pühapäevad need, kus piletid väljamüüdud on. Seekord pole aga juba laupäeval võimalik piletit broneerida, sest kõik on väljamüüdud ning koju saamiseks tuleks taas kadalipp läbida. Seda vaadates tundub, et pühapäev tuleb veelgi hullem, sest piletid on väljamüüdud lausa esmaspäeva õhtuni. Näiteks mõned piletid Hiiumaalt mandrile on saadaval alles kell 19.00 lahkuvale praamile.