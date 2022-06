PILTUUDIS ⟩ Tartumaa maasikakasvataja leidis põllult tõelise hiiglase

Kui mõned nädalad tagasi tabas tugeva vihmasaju tõttu Võrumaad lausa uputus, siis Tartumaale Kambja kanti, kus asub Madise talu, ei ole kosutav vihm peremehe sõnul jõudnud. «Kuiv ja kuum on ja see teeb ka korjamise raskeks,» sõnab peremees.

«Aga saaki on ja marju jagub, kuigi meil on korjamine juba poole peal,» lausub mees ja täpsustab, et kui selline kuum jätkub, siis on vähem kui kahe nädala pärast maasikad otsas.