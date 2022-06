Karmen Jolleri sõnul tuleks teha esimesi samme ka meeste õiguste piiramiseks: spermatosoidid olgu riigi omand, rahvuslik kapital!

Tegemist on ülimalt vastuolulise otsusega, mis rebib tükkideks pool sajandit kehtinud konstitutsioonilise kaitse ühel kõige vastuolulisemal ja vihaselt võideldud teemal Ameerika poliitilises elus.

Konservatiivide enamusega kohus tühistas ajaloolise 1973. aasta otsuse Roe versus Wade, mis sätestas naiste õiguse abordile ning andis osariikidele loa ise otsustada, kas lubada või keelata vastavat protseduuri.

«Loen uudiseid, kuidas demokraatia kants USA liigub abordi keelustamise suunas ja mõtlen endamisi, et noh... tegelikult pole need seadused ju veel täiuslikud. On siililegi selge, et naisel pole õigust otsustada oma keha, seksuaalsuse, muude vabaduste üle,» sõnab Joller sarkastiliselt oma postituses.

Perearst selgitab sinna juurde, et kui naine on rasestunud, on ta automaatselt riigi oma ja riik otsustab, mida ta võib ja mida mitte. «Küllap edaspidi reguleeritakse ka seda, mida naine raseduse ajal (või kogu viljaka eluperioodi jooksul) tohib teha või tunda, süüa või mõelda või mida selga panna. Ses osas usaldan abordivastaseid täielikult: küll nemad juba teavad!» ironiseerib Joller.

«Aga on selge ka see, et mehedki peaksid õiguslikus mõttes olema naistega võrdsed. Ja ma olen kohanud palju mehi, kes on isemõtlejad või näiteks suitsetavad või kes spordivad liiga vähe või liiga palju ja üleüldse teevad, mis ei ole õige! Näiteks tarbivad alkoholi!» jätkab naine.

«Seega tuleb vastu võtta veel mõned seadused ja tuleks teha esimesi samme ka meeste õiguste piiramiseks. Mehe spermatosoidid olgu riigi omand, rahvuslik kapital!» leiab ta.