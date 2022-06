KES SOOVIKS? ⟩ Tühi lapsevanker «hulgub» mööda Tartu linnatänavaid

«Aida 1 maja juures vedeleb pühapäevast saadik omanikuta või kusagilt varastatud lapsevanker. Ehk omanik ei teagi, et mis ja kus?» küsib Facebooki grupis «Märgatud: Tartus» 24. juunil postituse teinud Silver.

Postituse kommentaarides selgub, et vankri viis algselt riietekonteineri juurde seisma tartlanna Merlin, kes lootis, et keegi sealt vankri endale võtab. «Minu teada on see sama käru, mille jätsin riiete konteineri juurde seisma kunagi, et äkki saab keegi selle omale, kes seda väga vajaks, aga hiljem oli see pandud üles müüki 70 euroga. Päris korralik käru oli,» kirjutas Merlin. Naiselt küsitakse, miks ta vankrit Uuskasutuskeskusesse ei viinud või seda Facebookis mõnes grupis ei pakkunud, mispeale vastas Merlin, et ta oli püüdnud vankrist mitme nädala jooksul lahti saada, kuid keegi polnud selle vastu huvi tundnud.

«Kirjutad Facebookis, et annan ära ja ise tuleb järele tulla,» soovitab Elina. Kuid Merlin selgitab:

«Mitte keegi ei tahtnud. Kahe nädala jooksul null huvilist. Aga ma olen pannud mitmeid ja mitmeid kuulutusi, et asju ära anda ja keegi pole kirjutanud. Mitte keegi. Seega ei ole näinud mõtet oodata ja enda aega raisata lihtsalt.»

Siiski leitakse, et pole hea mõte jätta vankrit lageda taeva alla, kus see saab märjaks ja mustaks ning jääb lihtsalt inimestele jalgu.

Mida vankriga peale hakata?

Vanker seisab endiselt Aida tänaval ka artikli kirjutamise hetkel. Postitust kommenteerinud Kätlin teab öelda, et varem seisis vanker Aida ja Aleksandri tänava nurgal.

«Vanker on korralik. Vaid ühel rattal on rehv kuidagi vigane, aga see on lihtsalt parandatav,» räägib vankrist postituse teinud Silver Elu24-le.

«Ei mina tea, mis sellega peale hakata. Esimene mõte oli, et panna FB gruppi «Prügi aardeks taaskasutus: Tartu», kuid siis ma hakkasin kahtlema, et liiga korralik käru, äkki lapsed või keegi lapsemeelne on selle kusagilt siia kärutanud, ja äkki omanik on olemas ning otsib taga,» räägib Silver Elu24-le. Ilmselt ei julge keegi vankrit puutuda, kuna arvatakse, et see on kellegi oma.

«Ehk soovib mõni lugeja vankrit endale või teab, mida sellega peale hakata?»