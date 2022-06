VIDEO ⟩ Mari Ojasaar sai kallimalt erilise pulmakingi

Kristel annab nõu Jesperi kingituse osas: «Vaata Tema silmadesse, mis Tema silma särama paneb, see ongi kõige ilusam kingitus. Olgu see siis mõni ese, emotsioon. Misiganes. Peaasi, et silma tekib sära. See ongi õige.» Mariliis aga leiab, et Jesperi parim kingitus on Mari ise ning nende armsad lapsed. «Kui naine/ema on õnnelik, siis on ka mees ja lapsed, ma arvan. Jesperist nii armas, et ta märkas ja tegi nii rõõmsaks Sind!» arvab Mariliis.