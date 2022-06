Elon Musk plaanib oma humanoidi valmis saada juba kolme kuu pärast

Keskmise inimese pikkusega robot suudab andmete järgi tõsta ligikaudu 70 kilogrammi ning tema nägu, mis on ekraan, hakkaks kuvama vajalikku informatsiooni, mida kasutajal vaja on.

Kahjuks on 70 kilogrammine raskuste tõstmine robotil võimalik vaid koha peal, kanda ühest punktist teise suutvat see aga poole vähem.

Ilmselt kasutatakse robotis Tesla autopiloodi tarkvara ja see on varustatud kaheksa kaameraga, mis sisenevad närvivõrku, mis väidetavalt jäljendab inimese aju funktsioone. See kasutab kaameraid, et hinnata oma ümbrust, tuvastades objekte, marsruute ja pilte.